ميزة في google Meet تهدد خصوصية المستخدم

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة في جوجل ميت قد تهدد خصوصية المستخدم وتسريب محادثاته الشخصية.
وقال سالم الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “مجرد تحذير وتنبيه لمن يتواصل فيديو من خلال google Meet ويتكلم كلام خاص انتبه الآن فيه ميزة جديدة تسمح بتحويل المكالمات إلى نص وتحميله بصيغة Doc”.
وأضاف الحربي: “هذا يعني أن كل كلامك في الفيديو يمكن تحويله إلى نص وحفظه بطريقة Doc”.
🟥مجرد تحذير وتنبيه الناس الي تتواصل فيديو من خلال google Meet وتتكلم كلام خاص انتبه ترى الان فيه ميزة جديدة تسمح بتحويل المكالمات الى نص وتحميله بصيغة Doc
🟥 يعني كل كلامك في الفيديو راح يحوله الى نص ويحفظة عنده #رساله_اليوم #بداية pic.twitter.com/4z2M9FgaB4
— سالم الحربي (@arnod) October 22, 2022