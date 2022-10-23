ميزة في google Meet تهدد خصوصية المستخدم

حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة في جوجل ميت قد تهدد خصوصية المستخدم وتسريب محادثاته الشخصية.

خصوصية المستخدم

وقال سالم الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “مجرد تحذير وتنبيه لمن يتواصل فيديو من خلال google Meet ويتكلم كلام خاص انتبه الآن فيه ميزة جديدة تسمح بتحويل المكالمات إلى نص وتحميله بصيغة Doc”.

وأضاف الحربي: “هذا يعني أن كل كلامك في الفيديو يمكن تحويله إلى نص وحفظه بطريقة Doc”.