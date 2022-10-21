ميسي: مواجهة منتخب السعودية مهمة لنا

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن منتخب بلاده يرى مواجهة منتخب السعودية في افتتاح مباريات الأرجنتين بالمونديال، خاصة وصعبة في نفس الوقت.

تعليق ميسي

وتحدث النجم الأرجنتيني لـ وكالة “رويترز” قائلًا: “مواجهة السعودية مهمة، ومن الرائع سعينا نحو تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، لأن الفوز سيمنحنا الهدوء والثقة لإكمال مشوارنا بالمونديال في قطر”.

مباريات الأخضر

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر، منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر.

وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بكأس العالم مرتين عامي 1978 و1986 وحل في مركز الوصافة مرتين عامي 1990 و2014 أمام المنتخب الألماني.