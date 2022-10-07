ميسي: مونديال قطر هو الأخير لي

أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن مونديال قطر 2022 المقرر إقامته في نوفمبر المقبل سيكون الأخير له في مسيرته. ولم يسبق للنجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عامًا التتويج بلقب المونديال حيث فاز بكل البطولات مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان بجانب حصد لقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين في 2021، لكنه لم يحصد كأس العالم من قبل في مسيرته. تعليق ميسي نجم باريس سان جيرمان تحدث للصحفي الأرجنتيني سيباستيان فيجنولو قائلًا: “مونديال قطر سيكون البطولة الأخيرة لي”. وتابع ميسي: “أنا أعد الأيام حتى بداية كأس العالم، وأشعر بالكثير من القلق، حيث أرغب في أن تنطلق البطولة الآن، وبغض النظر عما سيحدث ستكون هي الأخيرة لي”. حتى الآن نجم باريس سان جيرمان سجل 90 هدفًا على المستوى الدولي مع المنتخب الأرجنتيني. شارك نجم باريس سان جيرمان للمرة الأولى مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم وكان ذلك في مونديال 2006 بألمانيا حيث كان عمره وقتها 19 عامًا.