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مؤكدًا أنه يشعر بالتحسن

ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022

2022-10-21 الساعة 2:54
ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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أكد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيحسم وجهته المقبلة بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ميسي يشعر بالتحسن

وعلق ميسي عبر قناة Direct TV قائلًا: “وفقًا لما أشعر به شخصيًا وبدنيًا بشكل خاص، سنرى ما يمكن أن يحدث في مسيرتي بعد كأس العالم”.

باريس سان جيرمان ضد ليون - مباريات اليوم - ليونيل ميسي
ليونيل

وتابع النجم الأرجنتيني: “أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة، أفضل كثيرًا من العام الماضي، لدي فرصة أن أشارك في كأس العالم ببلوغي 35 عامًا”.

واختتم ميسي تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “لقد تحسنت على المستوى الذهني والجسدي، خاصة بعد تجاوز فترة إصابتي بفيروس كورونا مطلع العام الجاري”.

ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @Argentina

العودة لبرشلونة

وينتهي تعاقد ليونيل صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم رياضي إضافي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني مؤخرًا بالعودة إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وتحقيق حلمه بالاعتزال في صفوف الفريق الكتالوني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @FCBarcelona
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