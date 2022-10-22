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منذ بداية عام 2022

ميسي يُقدم هداياه لـ باريس سان جيرمان

2022-10-22 الساعة 6:15
ميسي يُقدم هداياه لـ باريس سان جيرمان
المواطن - محمد سمعة

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نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحقيق رقم مميز له بعد تألقه في مباراة أجاكسيو أمس الجمعة في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

وقالت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات أن ميسي أصبح متواجدًا في المركز الأول في معدل التمريرات الحاسمة في الموسم الحالي بالتساوي مع البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث صنع دي بروين 9 أهداف لزملائه في الدوري الإنجليزي.

ميسي يُبدع

كما تمكن ميسي من صناعة 19 هدفًا لزملائه في الدوري الفرنسي منذ بداية العام الحالي، متفوقًا على جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ميسي لاعب باريس سان جيرمان

وكان النجم الأرجنتيني ميسي سجل هدفًا لـ باريس سان جيرمان في مباراة أجاكسيو، وصنع هدفين للاعب الفرنسي كيليان مبابي في المباراة.

باريس سان جيرمان 

سان جيرمان حاليًا متواجد في الصدارة برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد أجاكسيو عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

باريس سان جيرمان

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