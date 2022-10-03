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مالكي وحدات صندوق ميفك ريت

ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً

2022-10-03 الساعة 10:17
ميفك كابيتال يوزع 3.6 مليون ريال أرباحاً
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي “ميفك كابيتال”عن توزيع 3,663,840 ريالاً على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت عن الفترة من 1 يناير 2022 م إلى 30 يونيو 2022م. أوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن  عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها بلغ 73,276,800 وحدة. بينما يبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.05 ريال، وبلغت نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.69%.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليصل إجمالي مكاسبه ما يقرب من 600 نقطة في أخر 4 جلسات، رغم هبوط الأسواق العالمية. وارتفع مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” في جلسة أمس نحو 81.75 نقطة أو بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11487.07 نقطة. وسجلت السوق تداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والأصيل، وبوان، ودار الأركان، والحمادي الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: (تهامة، وجدوى ريت السعودية، وذيب، ومهارة، وسلامة) الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و 1.61%. فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وإعمار، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.    
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