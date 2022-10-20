ميليشيا الحوثي تضلل الرأي العام اليمني

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دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتمويل عجز المرتبات ومعالجة الانقسام النقدي المفروض من الحوثي.
وقال الإرياني، في تغريدة عبر “تويتر”: “تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية عبثًا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين.
وحمّل الإرياني الحوثي، المسؤولية الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام”.