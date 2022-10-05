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باستهداف السفن التجارية

ميليشيا الحوثي تهدد الملاحة العالمية

2022-10-05 الساعة 12:59
ميليشيا الحوثي تهدد الملاحة العالمية
المواطن - الرياض

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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، أمر خطير يكشف حقيقتها كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

تهديد الملاحة: 

وحذر الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، أمس الثلاثاء، من أن الإعلان يشكل تهديدًا لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط. وتابع أن هذا التهديد يؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر بشأن استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية تدار من نظام طهران على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، ما يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

موقف عالمي: 

كما طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير، وطالبهم كذلك بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
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