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نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات البرلمان وهما بالسجن

2022-10-01 الساعة 12:28
نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات البرلمان وهما بالسجن
المواطن-متابعة

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تمكن النائبان الكويتيان، حامد محري البذالي، ومرزوق الخليفة، من الفوز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، “البرلمان الكويتي الجديد” وهما في السجن.

وحقق النائب مرزوق الخليفة الفوز في المحافظة على مقعد قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، بالرغم من وجوده في السجن، تنفيذًا لحكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية، وفي الدائرة الثانية، حصل النائب حامد البذالي على المركز الرابع، بالرغم من أنه محجوز في الحبس الاحتياطي، بانتظار عرضه على القاضي في 20 أكتوبر، في قضية “تشاورية بني غانم”.

عودة المرأة

كما فازت المعارضة الكويتية، وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد شهرين من حل البرلمان، إذ أنه بموجب نتائج الانتخابات، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائباً سابقاً مقاعدهم، بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين. وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة، جنان بوشهري، وعالية الخالد، ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في عام 2020.
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