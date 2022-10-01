نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات البرلمان وهما بالسجن

ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب السعودية مركز لوجستي إقليمي فريد بالعالم ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية التعليم تلغي اختبارات الفترتين محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية فندق القمر قد يأتي لـ السعودية
تمكن النائبان الكويتيان، حامد محري البذالي، ومرزوق الخليفة، من الفوز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، “البرلمان الكويتي الجديد” وهما في السجن.وحقق النائب مرزوق الخليفة الفوز في المحافظة على مقعد قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، بالرغم من وجوده في السجن، تنفيذًا لحكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية، وفي الدائرة الثانية، حصل النائب حامد البذالي على المركز الرابع، بالرغم من أنه محجوز في الحبس الاحتياطي، بانتظار عرضه على القاضي في 20 أكتوبر، في قضية “تشاورية بني غانم”.