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لم يسفر عن إصابات

نائبة بايدن تتعرض لحادث

2022-10-06 الساعة 5:34
نائبة بايدن تتعرض لحادث
المواطن - متابعة

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تعرضت سيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لحادث في واشنطن، دون أن يسفر عن إصابة أحد. وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن حماية الشخصيات قللت في البداية من أهمية الحادث، وصنفته على أنه “عطل فني”.

خطأ السائق

وأضافت المصادر، أن الحادث “وقع بسبب خطأ السائق” الذي اصطدم برصيف عندما كانت السيارة تمر عبر نفق في وسط المدينة، مما أدى إلى حدوث أضرار بالسيارة، ما اضطر المرافقين لتغيير إطار السيارة. وذكرت المصادر أنه تم نقل هاريس إلى سيارة أخرى حيث توجهت إلى البيت الأبيض.

إشعار بالتأخير

وعقب ذلك، أرسل جهاز “الخدمة السرية”، وفقًا للممارسات المتبعة، إشعارًا بتأخير موكب هاريس إلى مسؤولين آخرين. لكن هذا الإشعار نقل تفاصيل ما حدث بشكل غير صحيح، ما تسبب في استياء قيادة جهاز المخابرات نفسه، ونائبة الرئيس. وفي وقت لاحق، اعترف المتحدث باسم “الخدمة السرية” الأمريكية أنتوني جوليلمي بالأمر، قائلًا إن السيارة تنقل مسؤولًا صدمت حاجزًا، فيما تم نقل المسؤول إلى سيارة احتياطية، واستمر الموكب في التحرك إلى وجهته.
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