نائب كويتي يقترح شراء ديون المواطنين

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تقدم نائب كويتي باقتراح قانون يخص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية من خلال استقطاع بدل غلاء المعيشة من الراتب الأساسي.
وقال النائب الكويتي صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، “إنه نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة والارتفاع الكبير في الأسعار ولرفع مستوى معيشة المواطن، استهللت اقتراحاتي من خلال اقتراح بقانون سبق أن تقدمت به”.
وأضاف أن اقتراح قانون يخص شراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية من شأنه أن يحقق العدالة ويحل مشاكل المواطنين التي عجزت عنها الدولة في الفترة السابقة بالنظر لأولويات المواطن.
وأعرب عاشور عن تمنياته في أن يجد هذا الاقتراح القبول وأن يدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.