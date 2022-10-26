نادي تشيلسي ينتفض مع بوتر

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مستوى مميزًا مع مدربه غراهام بوتر ضمن منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

فوز نادي تشيلسي

وحل تشيلسي ضيفًا على ريد بول سالزبورج بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ونجح البلوز في الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتجمد رصيد سالزبورج عند 6 نقاط، ويحتل المركز الثاني.

التألق مع بوتر

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” إلى أن بوتر أصبح ثاني مدير فني إنجليزي لا يخسر خلال أول 9 مباريات له كمدرب لنادي تشيلسي في جميع البطولات، بعد وليام لويس خلال موسم 1906/ 1907.

وكان تشيلسي قد تعاقد في سبتمبر الماضي مع غراهام بوتر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل الذي عانى من تراجع النتائج بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.