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عاصفة مدارية صعبة

نالجي تقتل 45 شخصًا في الفلبين

2022-10-29 الساعة 3:10
نالجي تقتل 45 شخصًا في الفلبين
المواطن - متابعة

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تستعد العاصمة الفلبينية مانيلا والبلدات المجاورة اليوم السبت للعاصفة المدارية “نالجي” التي أودت بحياة 45 شخصًا معظمهم لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية في الأقاليم الجنوبية للفلبين.

عدد القتلى:

وخفضت هيئة مكافحة الكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا عدد القتلى إلى 45 من 72 بعد التحقق من التقارير الواردة من الموظفين الميدانيين، بما في ذلك عمال الإنقاذ الذين يبحثون عن 18 مفقودا.

وأُجلى السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة مانيلا بينما تم تعليق الدراسة لجميع المراحل، وفقا لمكتب رئيس البلدية.

إغلاق المقابر:

وأمرت رئيسة بلدية مانيلا، هاني لاكونا بانجان، بإغلاق مقابر المدينة، إذ كان من المتوقع أن يزورها الملايين خلال العطلة الممتدة ليوم جميع القديسين السبت.

وأثارت العاصفة المدارية رياحا بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، وضربت اليابسة عدة مرات في شرق الفلبين اليوم السبت.

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