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نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال

2022-10-04 الساعة 6:27
نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة الإنتر ضد برشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية بين الفريقين على حصد الثلاث نقاط.

الإنتر ضد برشلونة

ويلعب الإنتر ضد برشلونة على ملعب “سان سيرو”، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع برشلونة الوصيف، فيما يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بـ6 نقاط.
برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

تاريخ مواجهات الفريقين

ولعب الإنتر ضد برشلونة 10 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وشهدت تفوقًا كاسحًا للفريق الكتالوني، حيث فاز 6 مرات، وخسر مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات. وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين لمرحلة المجموعات في موسم 2002/ 2003، وفاز البارشا بثلاثية نظيفة، وتعادلا سلبيًا إيابًا، وتقابلا موسم 2009/ 2010، تعادلا بدون أهداف وفاز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.  
الانتر ضد برشلونة
جانب من مباراة سابقة
وتأهلا الفريقان إلى الأدوار الإقصائية، ليلعب الإنتر ضد برشلونة في الدور نصف النهائي، وفاز الفريق الإيطالي بنتيجة 3/1، وخسر إيابًا بهدف نظيف، وتقابلا موسم 2018/ 2019، وفاز البارشا بثنائية ذهابًا وتعادلا بنتيجة 1/1 إيابًا. وفي موسم 2019/ 2020، تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1.
إنتر ميلان وبرشلونة
جانب من مباراة سابقة
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