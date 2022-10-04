نتائج الإنتر ضد برشلونة بدوري الأبطال

تترقب الجماهير مباراة الإنتر ضد برشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية بين الفريقين على حصد الثلاث نقاط.
الإنتر ضد برشلونة
ويلعب الإنتر ضد برشلونة على ملعب “سان سيرو”، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع برشلونة الوصيف، فيما يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بـ6 نقاط.
تاريخ مواجهات الفريقين
ولعب الإنتر ضد برشلونة10 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وشهدت تفوقًا كاسحًا للفريق الكتالوني، حيث فاز 6 مرات، وخسر مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.
وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين لمرحلة المجموعات في موسم 2002/ 2003، وفاز البارشا بثلاثية نظيفة، وتعادلا سلبيًا إيابًا، وتقابلا موسم 2009/ 2010، تعادلا بدون أهداف وفاز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.
وتأهلا الفريقان إلى الأدوار الإقصائية، ليلعب الإنتر ضد برشلونة في الدور نصف النهائي، وفاز الفريق الإيطالي بنتيجة 3/1، وخسر إيابًا بهدف نظيف، وتقابلا موسم 2018/ 2019، وفاز البارشا بثنائية ذهابًا وتعادلا بنتيجة 1/1 إيابًا.
وفي موسم 2019/ 2020، تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1.