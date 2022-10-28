نتائج الخميس بـ دورة الألعاب السعودية

اختُتمت مساء الخميس، فعاليات اليوم الأول من المنافسات في دورة الألعاب السعودية الأولمبية التي تُقام للمرة الأولى في المملكة.

وحصدت لاعبة رفع الأثقال، رحمة الخواهر أول ميدالية ذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية كما نجحت في حصد أول مليون ريال في الدورة.

ونجحت رحمة الخواهر في حصد المركز الأول بمنافسات وزن 49 كجم، أما مارية السيهاتي فجاءت بالمركز الثاني واحتلت اللاعبة منيرة عبدالله المركز الثالث.

دورة الألعاب السعودية

أما فريق كرة السلة بنادي الفتح فحقق الميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي الوحدة بنتيجة 88/67.

أما الهجان نايف سليم الجهني فحقق الميدالية الذهبية والمليون ريال في سباق الهجن لفئة ثنايا بكار – حيل.

بينما حقق الهجان سليمان عبدالله الحويطي الميدالية الذهبية والمليون ريال في سباق الهجن لفئة ثنايا قعدان – زمول.

أما فريق كرة السلة بنادي أُحد فتوج بالميدالية الذهبية على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 79/65 فائزًا أيضًا بمليون ريال.

كذلك أحرز الرباع سراج آل سليم ذهبية رفع الأثقال لوزن 61 كجم حيث استطاع رفع ونتر وزن 150 كجم كأكثر لاعب رفعًا لهذا الوزن في الدورة.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى حيث تنطلق بداية من 27 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبل.

الحفل ينطلق غدًا في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناة SSC.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة حول حفل الافتتاح غدًا عبر حسابه في “تويتر” : “برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يُسعدنا كرياضيين، افتتاح دورة الألعاب في السعودية بنسختها الأولى بمشاركة 6000 رياضي”.