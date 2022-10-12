نتائج مباريات الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات اليوم الأول للجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت تحقيق 3 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.
5 تعادلات بدوري أبطال أوروبا:
وانتهت مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي، وتعادل بوروسيا دورتموند مع إشبيلية بنتيجة 1/ 1، تقدم الفريق الإسباني عن طريق نيانزو كواسي، وسجل جود بيلينجهام التعادل للفريق الألماني.
وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 على مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا، حيث تقدم كيليان مبابي للفريق الفرنسي، وأدرك جوا ماريو التعادل في الشوط الثاني، وتعادل دينامو زغرب وريد بول سالزبورغ بهدف لكل منهما.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريدفي تحقيق تعادلًا قاتلًا ضد شاختار دونيتسك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقدم أولكسندر زوبكوف عند الدقيقة 46، وأحرز أنطونيو رودريجو التعادل عند الدقيقة 90.
3 انتصارات بالجولة الرابعة:
وحققت 3 فرق الفوز في مباريات الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، حيث نجح لايبزيج في الفوز على مضيفه سيلتيك بثنائية دون رد سلجهما تيمو فيرنر وإيميل فورسبيرج، وخسر يوفنتوس أمام مكابي حيفا بهدفين نظيفين، وتغلب تشيلسي على ميلان بنتيجة 2/ 0 أحرزهما؛ جورجينيو وأوباميانج.