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نتائج مباريات الجمعة بـ الدوري السعودي للسيدات

2022-10-21 الساعة 11:47
نتائج مباريات الجمعة بـ الدوري السعودي للسيدات
المواطن - محمد سمعه

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اختُتمت مباريات اليوم الجمعة بالجولة الثانية في الدوري السعودي للسيدات، بعد إقامة 4 مباريات.

الدوري السعودي للسيدات

النصر تعادل مع جاره الشباب بثلاثية لكل فريق، والاتحاد تعادل مع نادي شعلة الشرقية بهدفين لكل فريق، الهلال تعادل كذلك مع نادي اليمامة بدون أهداف، أما الأهلي ففاز على نادي سما بخماسية دون رد.

النصر والشباب - الدوري السعودي للسيدات

وسجل خماسية الأهلي كل من “ياسمين الجميعي هدفًا، عبلة سنوسي هدفين، تقيه رشوان هدفًا، ملوك الهوساوي هدفًا”.

أما في مباراة النصر والشباب، فسجل للنصر كل من حصة العيسى هدفين وسامية محسن هدفًا، بينما سجلت نانسي تشاليان ثلاثية للشباب.

الأهلي وسما - الدوري السعودي للسيدات

وفي مباراة الاتحاد وشعلة الشرقية، سجل لنادي الاتحاد كل من بيان صدفة وجوري طارق، بينما سجل لنادي شعلة الشرقية كل من سارة تورو ونسيمة جواد.

الهلال واليمامة - الدوري السعودي للسيدات

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