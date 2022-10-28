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في الجولة الخامسة من دور المجموعات

نتائج مباريات الخميس بـ الدوري الأوروبي

2022-10-28 الساعة 1:09
نتائج مباريات الخميس بـ الدوري الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

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أُقيمت مساء أمس الخميس 16 مباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن 8 مجموعات.

الدوري الأوروبي 

لاتسيو الإيطالي فاز على نادي ميتييلاند الدنماركي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز أيندهوفن الهولندي على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-0.

سانت جيلواز البلجيكي فاز على مالمو السويدي بنتيجة 2-0، يونيون برلين الألماني فاز على سبورتينج براجا البرتغالي بهدف دون رد.

فنربخشة التركي تعادل مع رين الفرنسي بنتيجة 3-3، بينما فاز زيوريخ السويسري على بودو غليمت النرويجي بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل آيك لارنكا القبرصي مع نادي دينامو كييف الأوكراني بثلاثية لكل فريق.

روما ضد هلسنكي

أما ريال بيتيس الإسباني ففاز على لودوجوريتس البلغاري بهدف دون رد، بينما فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية دون رد.

نانت الفرنسي فاز على فريق قرة باغ الأذربيجاني بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ريال سوسيداد الإسباني على نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين دون رد، وفاز روما الإيطالي على نادي هلسنكي الفنلندي بهدفين لهدف، بينما تعادل فرايبورج الألماني مع فريق أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف لكل فريق.

مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول

وتعادل نادي فرينكفاروزي المجري مع نادي موناكو الفرنسي بهدف لكل فريق، بينما فاز النجم الأحمر الصربي على نادي طرابزون سبور التركي بهدفين لهدف، وفاز نادي شتورم جراتس النمساوي على نادي فينورد الهولندي بهدف دون مقابل.

وسوف تُختتم مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل بإقامة 16 مباراة.

وسوف يشارك ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم الحالي بعد توديعهما لدوري أبطال أوروبا.

أيندهوفن ضد آرسنال

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