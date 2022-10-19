نجم أتلتيكو مدريد ينفجر غضبًا

أتلتيكو مدريد يُعاني !

أبدى المهاجم الإسباني ألفارو موراتا نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، غضبه الشديد من تقنية الـ VAR وذلك بعد تعادل فريقه مع نادي رايو فاليكانو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وقال موراتا بعد المباراة: ” حقيقة لم أعد أفهم ما هو الدور لتقنية الفيديو؟!، الحكام يذهبون للتقنية لرؤية الحالات التي ضدنا، وإذا كان لدينا شيء لا يذهبون لها أبدًا”.وواصل موراتا: “لي ركلة جزاء في مباراة رايو فاليكانو لم تُحتسب لي، والحكم ذهب إلى تقنية الفيديو ولم تُحتسب، هل هي تُساعد الحكام أم لا ؟، لا أستطيع فهم أي شيء”.وكان موراتا سجل هدف التقدم لـ أتلتيكو مدريد بالدقيقة العشرين، ثم تعادل الكولومبي رادميل فالكاو لنادي رايو فاليكانو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ91. الأتلتيكو سيواجه فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.