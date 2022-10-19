Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بسبب تقنية VAR

نجم أتلتيكو مدريد ينفجر غضبًا

2022-10-19 الساعة 7:20
نجم أتلتيكو مدريد ينفجر غضبًا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أبدى المهاجم الإسباني ألفارو موراتا نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، غضبه الشديد من تقنية الـ VAR وذلك بعد تعادل فريقه مع نادي رايو فاليكانو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وقال موراتا بعد المباراة: ” حقيقة لم أعد أفهم ما هو الدور لتقنية الفيديو؟!، الحكام يذهبون للتقنية لرؤية الحالات التي ضدنا، وإذا كان لدينا شيء لا يذهبون لها أبدًا”. أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو

أتلتيكو مدريد يُعاني !

وواصل موراتا: “لي ركلة جزاء في مباراة رايو فاليكانو لم تُحتسب لي، والحكم ذهب إلى تقنية الفيديو ولم تُحتسب، هل هي تُساعد الحكام أم لا ؟، لا أستطيع فهم أي شيء”. أتلتيكو مدريد وكان موراتا سجل هدف التقدم لـ أتلتيكو مدريد بالدقيقة العشرين، ثم تعادل الكولومبي رادميل فالكاو لنادي رايو فاليكانو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ91. الأتلتيكو سيواجه فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني. أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه