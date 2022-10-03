نجوم الهلال خارج التشكيلة المثالية

خرج نجوم نادي الهلال من التشكيلة المثالية للجولة الخامسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الهزيمة أمس من نادي التعاون بنتيجة 2-1. التشكيلة المثالية وجاءت تشكيلة الجولة المثالية وفقًا لموقع Sofa Score مكونة من: “الحارس مصطفى زغبة حارس ضمك، سعيد المولد لاعب الاتفاق، محمد سالم الرائد، جمال بلعمري لاعب الخليج، توفيق بوحيمد لاعب الفتح، أشرف المهديوي لاعب التعاون، فيصل فجر لاعب الوحدة، البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب، لوكاس سوزا لاعب الخليج، عبدالله العمار لاعب ضمك، أليكساندرو ميتريتا لاعب الرائد”. التعاون يوقف الهلال وكان نادي التعاون أوقف سلسلة انتصارات نادي الهلال، وذلك بعد خسارة أزرق الرياض مساء أمس بنتيجة 2-1. أزرق الرياض قبل مواجهة التعاون، كان حقق 11 فوزًا متتاليًا مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بواقع 7 انتصارات بالموسم الماضي و 4 انتصارات في الموسم الحالي. وفي سياق آخر، أُسدل الستار على نتائج الجولة الخامسة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نتائج مباريات أمس الأحد. وكانت الجولة الخامسة بدأت أول أمس بفوز الرائد على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفوز ضمك على الطائي بهدفين دون رد، بينما فاز الخليج على الباطن بهدف دون رد، وتعادل الوحدة مع الاتفاق بهدف لكل فريق. وفي مباريات الأمس، فاز التعاون على الهلال بثنائية لهدف، فاز الشباب على الفيحاء بثنائية لهدف، النصر تعادل مع الاتحاد بدون أهداف، الفتح هزم أبها بثلاثية دون رد.