نزع 360 ألف لغم من أراضي اليمن

الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم
فيديو | بهدف تطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام.. مسام السعودي ينزع 360 ألفَ لغمٍ زرعها الانقلابيون في اليمن خلال مطلع شهر أكتوبر الجاري#الإخبارية pic.twitter.com/c47P9MEqXm— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022