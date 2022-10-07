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للتصدي للتهديدات المباشرة من الحوثيين

نزع 360 ألف لغم من أراضي اليمن

2022-10-07 الساعة 12:05
نزع 360 ألف لغم من أراضي اليمن
المواطن - الرياض

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أعلن مشروع “مسام” لنزع الألغام، تمكنه من انتزاع أكثر من 360 ألف لغم وعبوة ناسفة متنوعة في الأراضي اليمنية، وذلك في أحدث إحصائية مطلع شهر أكتوبر الجاري.

التصدي للتهديدات

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق الألغام التي تم نزعها من أراضي اليمن، من أجل التصدي للتهديدات المباشرة من قبل الحوثيين ضد الأبرياء من المواطنين.

تطهير اليمن

ويهدف مشروع “مسام” إلى تطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام، من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، إضافة إلى ما يقدمه من أعمال تستهدف بناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام. واستطاع المشروع، مواصلة مهمته لتخليص اليمن من الخطر المحدق بالمدنيين بمختلف أجناسهم وأعمارهم، ويهدد حاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة.
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