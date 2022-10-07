نزع 360 ألف لغم من أراضي اليمن

فيديو | بهدف تطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام.. مسام السعودي ينزع 360 ألفَ لغمٍ زرعها الانقلابيون في اليمن خلال مطلع شهر أكتوبر الجاري#الإخبارية pic.twitter.com/c47P9MEqXm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022

التصدي للتهديدات

تطهير اليمن

أعلن مشروع “مسام” لنزع الألغام، تمكنه من انتزاع أكثر من 360 ألف لغم وعبوة ناسفة متنوعة في الأراضي اليمنية، وذلك في أحدث إحصائية مطلع شهر أكتوبر الجاري.ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق الألغام التي تم نزعها من أراضي اليمن، من أجل التصدي للتهديدات المباشرة من قبل الحوثيين ضد الأبرياء من المواطنين.ويهدف مشروع “مسام” إلى تطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام، من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، إضافة إلى ما يقدمه من أعمال تستهدف بناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام. واستطاع المشروع، مواصلة مهمته لتخليص اليمن من الخطر المحدق بالمدنيين بمختلف أجناسهم وأعمارهم، ويهدد حاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة.