نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في عسير 230%

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وأوضح اللغبي، خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن المنطقة الجنوبية على مدار 20 عامًا، شكلت ما يقارب 13% بشكل شبه ثابت من معدل الإصابة بمرض السرطان في المملكة، مضيفًا: تقريبًا من كل 10 حالات يتم تشخيصها في المملكة هناك حالة واحدة تُشخص في الجنوب. وتابع: “الازدياد الذي لفت الانتباه وكان غير متوقع، هو الارتفاع الكبير خلال عقدين من الزمن، فإذا قسمناها لمناطق إدارية، فعسير وحدها زادت 230%، أما جازان والباحة وغيرها كانت 50 أو 40% أو 70%”.
فيديو | عضو فريق الدراسة البحثية د. عبد الرحمن اللغبي: نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير 230%#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/MvrVx8ZLr6— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022
وأضافت “الغامدي” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن سرطان الثدي هو أكثر الأنواع انتشارًا في المملكة، لافتة إلى أنه يمثل ثلث إصابات السرطان في المملكة بواقع 2282 حالة.
فيديو | استشارية الجراحة العامة والأورام د.مها الغامدي:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022
امرأة من كل 8 سيدات في المملكة معرضة للإصابة بسرطان الثدي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/qt3ZTCmMsS