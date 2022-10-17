نصائح لحماية الأطفال من الشذوذ والمثلية

توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض العثور على أميرة المتغيبة من أمام منزلها بالمزاحمية الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات
كُن صديقاً طفلك واكسر الحواجز..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 17, 2022
د.عبدالرحمن العازمي (خبير الإرشاد النفسي والأسري) يقدم نصائح هامة
لحماية أطفالنا من دعوات الشذوذ والمثلية عبر الانترنت@drabdrhmanazmi@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/f0Uugs9RC7