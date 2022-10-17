نصائح لحماية الأطفال من الشذوذ والمثلية

كُن صديقاً طفلك واكسر الحواجز..

د.عبدالرحمن العازمي (خبير الإرشاد النفسي والأسري) يقدم نصائح هامة

لحماية أطفالنا من دعوات الشذوذ والمثلية عبر الانترنت@drabdrhmanazmi@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/f0Uugs9RC7 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 17, 2022

أجواء ممنهجة

كُن صديقاً لطفلك

قدم خبير الإرشاد النفسي والأسري الدكتور عبدالرحمن العازمي، نصائح هامة لحماية أطفالنا من دعوات الشذوذ والمثلية عبر الإنترنت.وأشار الدكتور عبدالرحمن العازمي، في تصريح لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، اليوم الاثنين، إلى أن هناك أجواء ممنهجة تخاطب العقول والأدمغة لتشكل سلوك الطفل، مؤكدًا أن الهروب من المشكلة لا يحلها.ونصح خبير الإرشاد النفسي والأسري بضرورة الإجابة على تساؤل الأطفال، مضيفًا: كُن صديقًا لطفلك واكسر الحواجز.