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تكون واضحة ومركزة

نصائح لكتابة سيرة ذاتية احترافية

2022-10-20 الساعة 1:48
نصائح لكتابة سيرة ذاتية احترافية
المواطن - الرياض

أكد مدرب تطوير الذات، الدكتور مسفر القحطاني، أنه يجب إعداد السيرة الذاتية بشكل جيد وبطريقة علمية مميزة، دون إضافة أو إخلال ببعض المهارات التي يتقنها الشخص.

وأضاف خلال حواره إلى برنامج صباح السعودية على قناة السعودية اليوم الخميس أن أي سيرة ذاتية احترافية يجب أن تشمل التعاريف الشخصية والمؤهلات والخبرات وكذلك المهارات التي يمكن أن يقدمها الشخص، بجانب تطلعاته المستقبلية.

واضحة ومركزة:

وتابع القحطاني أن السيرة الذاتية يجب أن تكون واضحة ومحددة ومركزة، كما يجب أن تخلو من أي حشو إضافي، وليس فيها نقص قد يبعد المتقدم عن الوظيفة.

إعداد جيد:

وأشار مدرب تطوير الذات، إلى أن الإعداد الجيد لـ سيرة ذاتية احترافية يساعد في نقل الصورة الواضحة إلى لجان الاختيار أو القبول.

وحذر من أن نسبة كبيرة من المتقدمين للوظيفة يتم رفضهم؛ بسبب عدم إعداد السيرة الذاتية بالشكل المناسب، مشيراً إلى أن هذه السيرة تعد هي الوجه الآخر للباحث عن عمل.

 

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