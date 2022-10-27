نصائح للوقاية من متحور كوورنا الجديد

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نصح الدكتور عبدالعزيز العثمان – استشاري التغذية- بتناول الخضروات والفواكه، للتحصين ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا، والإنفلونزا الموسمية، لما بها من فيتامينيات.
فيديو | استشاري التغذية أ. د. عبد العزيز العثمان:
الخضروات والفواكه تحمي من المتحور الجديد والإنفلونزا الموسمية.. ووجدنا أن الوجبات السريعة والسهر لهما تأثير على مناعة الإنسان #الراصد pic.twitter.com/V0UsUGJtMW
— الراصد (@alraasd) October 26, 2022
وقال العثمان، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن هناك العديد من الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينيات المضادة للأكسدة مثل أ، ج، سي، مشيرا إلى أن فيتامين سي موجود في البرتقال، والجوافة، والفلفل الأحمر والأصفر والكيوي، والبروكلي، والجزر.
أكد استشاري التغذية أن تناول الخضراوات والفواكة في هذه الأيام يحمي من خطر الإصابة بمتحور كورونا الجديد.
من جانب آخر، حذر العثمان من تناول الوجبات السريعة، ومن السهر، مشيرًا إلى أنهما من أسباب تدمير الصحة والجهاز المناعي للإنسان.