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الفواكه والخضراوات

نصائح للوقاية من متحور كوورنا الجديد

2022-10-27 الساعة 2:18
نصائح للوقاية من متحور كوورنا الجديد
المواطن - الرياض

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نصح الدكتور عبدالعزيز العثمان – استشاري التغذية- بتناول الخضروات والفواكه، للتحصين ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا، والإنفلونزا الموسمية، لما بها من فيتامينيات.

الفواكه والخضراوات

وقال العثمان، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، إن هناك العديد من الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينيات المضادة للأكسدة مثل أ، ج، سي، مشيرا إلى أن فيتامين سي موجود في البرتقال، والجوافة، والفلفل الأحمر والأصفر والكيوي، والبروكلي، والجزر.

تحذيرات

أكد استشاري التغذية أن تناول الخضراوات والفواكة في هذه الأيام يحمي من خطر الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

من جانب آخر، حذر العثمان من تناول الوجبات السريعة، ومن السهر، مشيرًا إلى أنهما من أسباب تدمير الصحة والجهاز المناعي للإنسان.

 

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