نصائح مهمة عند الخروج للبر

وجه الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، العديد من النصائح المهمة عند الخروج إلى البر، مشددًا على ضرورة التزود بالماء والغذاء.

وشدد الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر على ضرورة معرفة طبيعة الأجواء قبل الخروج إلى البر، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون بصحبة أكثر من 3 أشخاص كل منهم يتميز في شيء ما.

وتابع الباحث في الطقس، أنه يجب تحديد الوجهة وإخبار الأهل بها قبل الخروج، بالإضافة إلى الحرص على الأذكار الشرعية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

تكون الضباب

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.