نظام الثلاث وجبات يسبب السمنة والسكري

حذر استشاري الباطنة والأورام د. رضا بخش من خطورة الإفراط في تناول الأطعمة على مدار اليوم، مؤكدًا أن الإفراط في تناول الطعام يسبب السمنة والسكري.

وقال بخش، لبرنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية”: “إن 1 من كل 5 أشخاص في السعودية معرّض أو مصاب بالسكري والسمنة.. والسبب الرئيس هو الاستمرار على نظام الثلاث وجبات يوميًا.

فيديو | استشاري الباطنة والأورام د. رضا بخش: نصيحتي للجميع.. أخّر وجبة الإفطار وقدّم العشاء لنزول وزنك.. وصيام يومين في الأسبوع مهم ويقي من السكري -بإذن الله-#الراصد pic.twitter.com/hPseXacxp2 — الراصد (@alraasd) October 27, 2022

الوقاية من السكري

وأضاف استشاري الباطنة والأورام د. رضا بخش “نصيحتي للجميع.. أخّر وجبة الإفطار وقدّم العشاء لنزول وزنك.. وصيام يومين في الأسبوع مهم ويقي من السكري -بإذن الله-