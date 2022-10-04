نظريات الإعلام في معرض الرياض للكتاب

طرحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كتاب نظريات الإعلام، حيث يتوفر في معرض الرياض الدولي للكتاب في جناح الجامعة. وذكرت جامعة نايف، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الكتاب يستعرض أبرز النظريات الإعلامية المستخدمة في تطبيقات بحوث الإعلام ويركز على أكثر النظريات شيوعًا في هذا المجال. ولفتت إلى أن كتاب نظريات الإعلام، متوفر في جناحها رقم H93 بمعرض الرياض الدولي للكتاب. موسوعة جينيس: وكان معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 قد سجل رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمثلا في أكبر كلمة مكونة مما يزيد على 7000 كتاب شكّلت في مجموعها كلمة “ترجم”، إضافة إلى أكبر كتاب منبثق في العالم. وتسلمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادتي التسجيل بحضور المحكم الرسمي لجينيس للأرقام القياسية، وجمعٍ من الشخصيات الثقافية والأدبية. ويأتي تسجيل هذين الرقمين القياسيين في جينيس للأرقام القياسية في سياق حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز حضور إنتاجات الأدب والنشر والترجمة السعودية في المنظمات والموسوعات على مستوى العالم؛ لتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به المملكة من اهتمام بالقطاع الأدبي والترجمي.