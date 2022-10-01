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تخصيص مواقف لذوي الإعاقة

نفاد تذاكر أول أيام مهرجان أوتلت 2022

2022-10-01 الساعة 8:38
نفاد تذاكر أول أيام مهرجان أوتلت 2022
المواطن - واس

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انطلقت اليوم فعاليات مهرجان أوتلت 2022، أضخم مهرجان تسوق من نوعه في المملكة، وسط حضور كثيف من مختلف الفئات والأعمار استنفد تذاكر اليوم الأول من الفعالية المخصصة للتسوق بين العلامات التجارية العالمية، بتخفيضاتها التي تصل إلى 70% على مختلف المعروضات. ويجمع المهرجان -الذي تستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري- 3 ملايين قطعة لأكثر من 1500 ماركة وعلامة تجارية عالمية بأسعار مخفضة وحصرية في العديد من الأقسام المتخصصة في مجالات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات المنزلية، وحقائب السفر، وفساتين الزفاف، والمنتجات الجلدية، والأجهزة الإلكترونية، وجميع ما تحتاجه العائلات والأفراد.

خيارات تسويق عالمية:

ويوفر المهرجان -الذي يستقبل رواده من الثالثة مساءً وحتى الواحدة صباحًا- عددًا من الخيارات التسوقية العالمية، كما يتيح لزواره الاستمتاع في منطقة المرح التي تضم عددًا من الألعاب التكنولوجية، وحزمة من ألعاب الواقع الافتراضي للأطفال، فضلًا عن مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم المتنوعة، كما يتيح المهرجان لزواره خريطة تفاعلية تقودهم للأماكن التي يريدون الوصول إليها دون عناء من خلال الرابط: https://mobile.theguide.al-arabia.com/amap/map.php?site=OUTLET01

مواقف لذوي الإعاقة:

وعبّر الزوار عن سعادتهم بالخدمات المقدمة خلال المهرجان، وما وجدوه من راحة وتنظيم، حيث تتوفر بالمنطقة مواقف لذوي الإعاقة، وأخرى لكبار الشخصيات، إضافةً إلى المواقف العامة، ومنطقة “نشيلها عنك” المخصصة لحفظ سلع الزوار خلال مدة التسوق. وشهد اليوم الأول للمهرجان نفاد جميع تذاكر الدخول المجاني التي يمكن حجزها طوال أيام المهرجان عبر الرابط https://enjoy.sa/ar/events/Outlet/ ، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.
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