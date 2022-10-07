نونو سانتو يستعد للرحيل عن الاتحاد

تردد اسم المدرب البرتغالي نونو سانتو للرحيل عن تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وكان سانتو صاحب الـ48 عامًا تولى تدريب أصفر جدة صيف العام الحالي خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
مدرب الاتحاد قد يرحل:
وبحسب ما ذكرته صحيفة The Athletic البريطانية فإن نونو سانتو بات مرشحًا للعودة إلى تدريب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وسبق لـ سانتو تدريب نادي وولفرهامبتون خلال الفترة من 2017 إلى صيف 2021، محققًا 96 انتصارًا، مقابل 46 تعادلًا و57 هزيمة.
وجاء سانتو لتدريب نادي الاتحاد بعد تجربة قصيرة مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
مسيرة نونو سانتو:
وكانت بعض الأنباء ذكرت أن نونو سانتو قد يُغادر العميد بسبب خلافات مع إدارة أنمار الحائلي حول تجديد عقد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حيث يرغب نونو سانتو في رحيله، بينما تم نفي هذا الأمر.
سانتو بدأ التدريب في عام 2010، عندما تولى منصب مدرب حراس المرمى في نادي مالاجا الإسباني، ثم باناثانيكوس اليوناني.
وبعام 2012، تولى منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول بفريق ريو آفي البرتغالي، كما سبق له تدريب أندية أوروبية كبيرة مثل بورتو البرتغالي وفالنسيا الإسباني، والثنائي الإنجليزي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.
ولم يفز سانتو بأي بطولة كبرى طوال مسيرته التدريبية، على الرغم من قيادته أندية عالمية؛ مثل بورتو وفالنسيا وتوتنهام، مكتفيًا بلقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “الشامبيون شيب”، مع وولفرهامبتون.