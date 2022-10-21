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لمواجهة الهلال بموسم الدرعية

نيوكاسل يصل السعودية 4 ديسمبر

2022-10-21 الساعة 2:52
نيوكاسل يصل السعودية 4 ديسمبر
المواطن - مروة نبيل

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كشف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تفاصيل برنامجه الإعدادي لمواجهة الهلال ضمن موسم الدرعية.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات موسم الدرعية، يوم 8 ديسمبر في الرياض، على أن تحديد موعد المباراة والملعب في وقت لاحق.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

استعدادات نيوكاسل

وأعلن النادي الإنجليزي عن تفاصيل رحلته إلى السعودية، حيث سيخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خلال الفترة من 4 وحتى 10 ديسمبر المقبل، نظرًا لتوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب كأس العالم 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل قد سافر إلى السعودية في يناير الماضي، وواجه نظيره الاتحاد وديًا، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، وكانت فترة إعداد مميز، حيث فاز في 5 مباريات بعد ذلك بالدوري الإنجليزي.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

إعداد جيد

وعلق المدير الفني إيدي هاو على فترة التوقف قائلًا: “استراحة كأس العالم تمنحنا الفرصة لموسم تمهيدي صغير قبل جزء حاسم من الموسم، ويسعدني الانتهاء من خططنا خلال هذه الفترة”.

إيدي هاو
إيدي هاو – المصدر @NUFC

وتابع خلال تصريحاته لموقع نادي الرسمي: “رحلتنا إلى جدة في يناير كانت محورية بالنسبة لنا الموسم الماضي.. لقد حفزت المجموعة، وتم مكافأة العمل الجاد الذي قام به اللاعبون في العروض والنتائج عند عودتنا”.

واختتم مدرب نيوكاسل تصريحاته قائلًا: “نتطلع لمواجهة الهلال.. واللعب أمام الأعداد المتزايدة من أنصارنا في المنطقة”.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC
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