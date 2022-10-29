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في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يضرب أستون فيلا برباعية

2022-10-29 الساعة 9:14
نيوكاسل يضرب أستون فيلا برباعية
المواطن - محمد سمعه

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أمطر فريق نيوكاسل، شباك نادي أستون فيلا برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم فريق الماجبيز بهدف دون رد سجله كالوم ويلسون بالدقيقة الـ45 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح أبناء المدرب إيدي هاو في إحراز ثلاثية عبر كل من كالوم ويلسون وجولينتون وميجيل ألميرون في الدقائق الـ 56 والـ59 والـ67.

ولم يحدث أي جديد ليفوز الماجبيز برباعية دون رد.

نيوكاسل ضد أستون فيلا

نيوكاسل ضد أستون فيلا

نيوكاسل رابعًا

وأصبح رصيد فريق الماجبيز بعد الفوز 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

فريق الماجبيز سيواجه فريق ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل ضد أستون فيلا

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