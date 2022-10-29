نيوكاسل يضرب أستون فيلا برباعية

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أمطر فريق نيوكاسل، شباك نادي أستون فيلا برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم فريق الماجبيز بهدف دون رد سجله كالوم ويلسون بالدقيقة الـ45 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، نجح أبناء المدرب إيدي هاو في إحراز ثلاثية عبر كل من كالوم ويلسون وجولينتون وميجيل ألميرون في الدقائق الـ 56 والـ59 والـ67.
ولم يحدث أي جديد ليفوز الماجبيز برباعية دون رد.
وأصبح رصيد فريق الماجبيز بعد الفوز 24 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.
فريق الماجبيز سيواجه فريق ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.