نيوكاسل يهزم إيفرتون بشق الأنفس

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نادي إيفرتون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

فريق المدرب إيدي هاو بدأ المباراة ضاغطًا بكل قوة، من أجل إحراز الهدف الأول.

نيوكاسل يفوز

وبعد عدة محاولات، نجح اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في إحراز الهدف الأول لفريق الماجبيز بالدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق “الماجبيز” بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق إيفرتون العودة في المباراة، ولكن دون فائدة، ليُحقق فريق الماجبيز فوزًا ثمينًا.

صعد فريق المدرب إيدي هاو للمركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.