نيوم تطور سكة The Spine الحديدية 

قالت مجلة Hotelier Middle East إن شركة نيوم تطور شبكة سكة حديد عالية السرعة أُطلق عليها اسم The Spine أو العمود الفقري؛ ومن المقرر أن تربط بين طرفي مدينة ذا لاين بحيث يمكن الوصول من طرف لآخر في مدة أقصاها 20 دقيقة.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لمشروع تروجينا في نيوم، فيليب جوليت قوله إن خط السكة الحديدية فائق السرعة سيؤدي إلى تحسين الانتقال عبر جميع مدينة نيوم البالغ تكلفتها 500 مليار دولار أمريكي، مما يقلل من أوقات السفر.
وتابع: سكة The Spine الحديدية ستوفر أوقاتًا مذهلة للرحلات، ويمكن بعد ذلك تطوير المشروع ليقوم بنقل الأشخاص من وإلى تروجينا.
وأضاف: يتم حاليًا مناقشة كيفية ربط السكة الحديدية بالمطار في نيوم من خلال أحدث أنظمة النقل، وهذا يتماشى مع نهج نيوم التكنولوجي مما يمنحنا في النهاية مشروعًا يقلل من أوقات الرحلات بشكل مدهش.
تصميم مدينة ذا لاين
ولفتت المجلة إلى أن تصميم مدينة ذا لاين أظهر ناطحتي سحاب متوازيتين مع استخدام مرايا كجدران خارجية على ارتفاع 500 متر فوق مستوى سطح البحر، وبطول 170 كم وعرض 200 متر.
وسيضم المشروع الجديد تسعة ملايين شخص ويتم بناؤها بشكل عمودي، وهو تصميم ثوري يتحدى بناء المدن التقليدية المسطحة والأفقية وستخلق نموذجًا للحفاظ على الطبيعة وتعزيز حياة الإنسان.
تروجينا تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية
ويُذكر أن الأنباء الواردة عن تطوير خط السكة الحديد تأتي تزامنًا مع إعلان المجلس الأولمبي الآسيوي عن فوز مدينة تروجينا باستضافة النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، لتصبح بذلك أول مدينة غرب قارة آسيا تستضيف هذه الدورة، وقد جاء قرار المجلس في ختام أعمال جمعيته العمومية الـ41 في كمبوديا.