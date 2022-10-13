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“هاتريك” لـ صلاح بسباعية ليفربول ضد رينجرز

2022-10-13 الساعة 1:02
“هاتريك” لـ صلاح بسباعية ليفربول ضد رينجرز
المواطن - محمد سمعه

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فاز فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 7/ 1 أمام مضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا. فريق جلاسكو رينجرز كان المبادر بالتسجيل بإحرازه الهدف الأول عبر اللاعب سكوت أرفيلد بالدقيقة السابعة عشرة. ثم نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إحراز هدف التعادل لـ الريدز بالدقيقة الـ24.

ليفربول يكشر عن أنيابه:

وفي الشوط الثاني، كشر الريدز عن أنيابه الهجومية ليُسجل ثاني الأهداف عبر فيرمينيو بالدقيقة الخامسة والخمسين، أتبعه الأوروجوياني داروين نونيز الذي سجل الهدف الثالث لـ الريدز بالدقيقة الـ66. ليفربول ضد جلاسكو رينجرز ثم نزل المصري محمد صلاح بديلًا في المباراة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” بالدقائق الـ76 والـ80 والـ82 ليكون أول لاعب بديل في تاريخ ليفربول يسجل هاتريك للفريق الإنجليزي في بطولة دوري الأبطال خلال 6 دقائق و12 ثانية. ثم اختتم اللاعب هارفي إليوت سابع الأهداف لـ الريدز بالدقيقة الـ88. ليفربول ضد جلاسكو رينجرز وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد جلاسكو رينجرز عند صفر من النقاط في المركز الرابع. ليفربول ضد جلاسكو رينجرز
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