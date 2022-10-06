هاتريك موسونا يقود الطائي للمركز الرابع

الزيمبابوي موسونا يسجل أول هاتريك في الموسم 🔥



📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الطائي_الخليج#SSC pic.twitter.com/ZTAEdhldGd — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الطائي من الفوز على نادي الخليج بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.اللاعب الزيمبابوي كنوليدج موسونا كان افتتح التسجيل لفارس الشمال بالهدف الأول بالدقيقة الـ19 من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، نجح موسونا في تسجيل هدفين آخرين بالدقيقتين الـ54 والـ62 ليُسجل الهاتريك ويقود فارس الشمال للفوز بثلاثية دون رد.ثلاثية موسونا كانت تسببت في غضب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج. وأصبح رصيد الطائي بعد الفوز 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ13.