هاتريك موسونا يقود الطائي للمركز الرابع

بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية
اللاعب الزيمبابوي كنوليدج موسونا كان افتتح التسجيل لفارس الشمال بالهدف الأول بالدقيقة الـ19 من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، نجح موسونا في تسجيل هدفين آخرين بالدقيقتين الـ54 والـ62 ليُسجل الهاتريك ويقود فارس الشمال للفوز بثلاثية دون رد. ثلاثية موسونا كانت تسببت في غضب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج. وأصبح رصيد الطائي بعد الفوز 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ13.
الزيمبابوي موسونا يسجل أول هاتريك في الموسم 🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الطائي_الخليج#SSC pic.twitter.com/ZTAEdhldGd