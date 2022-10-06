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بعد الفوز على الخليج

هاتريك موسونا يقود الطائي للمركز الرابع

2022-10-06 الساعة 9:32
هاتريك موسونا يقود الطائي للمركز الرابع
المواطن - محمد سمعه

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الطائي من الفوز على نادي الخليج بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. اللاعب الزيمبابوي كنوليدج موسونا كان افتتح التسجيل لفارس الشمال بالهدف الأول بالدقيقة الـ19 من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، نجح موسونا في تسجيل هدفين آخرين بالدقيقتين الـ54 والـ62 ليُسجل الهاتريك ويقود فارس الشمال للفوز بثلاثية دون رد. موسونا لاعب الطائي ثلاثية موسونا كانت تسببت في غضب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج. وأصبح رصيد الطائي بعد الفوز 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الـ13. الطائي ضد الخليج
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