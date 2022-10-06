هاتريك نجم الطائي يُغضب مدرب الخليج !

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وكان موسونا سجل ثلاثية لـ الطائي في الدقائق الـ 18 والـ53 والـ62. والتقطت عدسة قنوات SSC رد فعل المدرب بيدرو إيمانويل الذي بدا غاضبًا بسبب ثلاثية موسونا.
ردة فعل بيدرو ايمانويل بعد هدف موسونا الثالث⤵️#الطائي_الخليج#SSC pic.twitter.com/D83MnTCfPz— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022