هاتريك نجم الطائي يُغضب مدرب الخليج !

ردة فعل بيدرو ايمانويل بعد هدف موسونا الثالث⤵️#الطائي_الخليج#SSC pic.twitter.com/D83MnTCfPz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022

أظهر المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الخليج غضبًا شديدًا بعد أن سجل اللاعب الزيمبابوي كنوليدج موسونا ثلاثية ” هاتريك” لفريق الطائي.وكان موسونا سجل ثلاثية لـ الطائي في الدقائق الـ 18 والـ53 والـ62. والتقطت عدسة قنوات SSC رد فعل المدرب بيدرو إيمانويل الذي بدا غاضبًا بسبب ثلاثية موسونا.