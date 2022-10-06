هبوط احترافي لطائرة اشتعلت إطاراتها الأمامية

Old but impressive till this day, Jetblue A320 landing with a failed deployed nose gear ✈️ pic.twitter.com/AjZIPq0Xyr — Aviation ✈️ (@ilove_aviation) October 4, 2022

أظهر طيار طائرة من طراز Jetblue A320 براعة واحترافيه في الهبوط بالطائرة بالرغم من احتراق إطاراتها الأمامية.وأوضح فيديو متداول الطائرة وهي تهبط على المدرج حيث أبقى الطيار مقدمة الطائرة مرتفعا قدر الإمكان حتى تتفادى الاصطدام.