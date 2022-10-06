هبوط احترافي لطائرة اشتعلت إطاراتها الأمامية

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وأوضح فيديو متداول الطائرة وهي تهبط على المدرج حيث أبقى الطيار مقدمة الطائرة مرتفعا قدر الإمكان حتى تتفادى الاصطدام.
Old but impressive till this day, Jetblue A320 landing with a failed deployed nose gear ✈️ pic.twitter.com/AjZIPq0Xyr— Aviation ✈️ (@ilove_aviation) October 4, 2022