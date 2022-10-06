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هبوط احترافي لطائرة اشتعلت إطاراتها الأمامية

2022-10-06 الساعة 2:36
هبوط احترافي لطائرة اشتعلت إطاراتها الأمامية
المواطن - متابعة

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أظهر طيار طائرة من طراز Jetblue A320 براعة واحترافيه في الهبوط بالطائرة بالرغم من احتراق إطاراتها الأمامية.   وأوضح فيديو متداول الطائرة وهي تهبط على المدرج حيث أبقى الطيار مقدمة الطائرة مرتفعا قدر الإمكان حتى تتفادى الاصطدام.  
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