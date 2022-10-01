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الأسعار تراجعت 23%

هبوط برنت في الربع الثالث

2022-10-01 الساعة 3:16
هبوط برنت في الربع الثالث
المواطن - متابعة

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تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في 5 أسابيع مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك+ على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر.

برنت ينخفض: 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر والتي انقضت أمس الجمعة بمقدار 53 سنتًا، أو 0.6%، إلى 87.96 دولارًا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لشهر ديسمبر الأكثر نشاطًا 2.07 دولار إلى 85.11 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولار، أو 2.1%، إلى 79.49 دولارًا للبرميل عند التسوية. وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة لكنهما تراجعا بفعل أنباء عن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020، متجاوزًا الزيادة التي تعهدت بها الدول المنتجة لهذا الشهر، وذلك بحسب مسح لرويترز.

ارتفاع أسبوعي: 

وارتفع الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط 2% و1% على أساس أسبوعي ليسجلا أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس، وذلك بعد أن سجلا أدنى مستوياتهما في 9 أشهر هذا الأسبوع.
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