Icon

إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود Icon القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض Icon غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي Icon السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التأهل للمرة السادسة

هتان باهبري: طموح السعودية غير محدود بالمونديال

2022-10-29 الساعة 8:17
هتان باهبري: طموح السعودية غير محدود بالمونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أوضح هتان باهبري نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي أن طموحات المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر ليست محدودة.

وقال باهبري في تصريحات لموقع الفيفا الرسمي: “فخورون بالمشاركة في كأس العالم، وأتمنى ألا يكون التأهل هو آخر إنجازاتنا؛ فنحن نمتلك كل الدوافع والحوافز لنقدم ظهورًا مشرفًا في المونديال، لقد لعبنا أمام منتخبات قوية مثل اليابان وأستراليا في مجموعة واحدة، وكانت التوقعات تشير لتأهلهما، ولكننا استطعنا أن نتأهل مباشرة.”

مجموعة الأخضر

وأضاف هتان باهبري: ” مجموعة الأخضر قوية للغاية، في ظل وجود ميسي والمنتخب الأرجنتيني والمنتخب البولندي بهدافهم روبيرت ليفاندوفسكي”.

وواصل: ” شاركت في مونديال 2018 والأخضر يملك خبرات جيدة”.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب الأرجنتين في افتتاحية مبارياته بكأس العالم يوم الثلاثاء 22 نوفمبر المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود
السعودية اليوم

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود

السعودية اليوم
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11405 نقاط
السوق

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11405 نقاط

السوق
في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا...
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا...

السعودية اليوم
سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر
السعودية اليوم

سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر

السعودية اليوم
الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه...
السعودية اليوم

الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه...

السعودية اليوم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
أجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة
السعودية اليوم

أجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه