هتان باهبري: طموح السعودية غير محدود بالمونديال

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أوضح هتان باهبري نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي أن طموحات المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر ليست محدودة.
وقال باهبري في تصريحات لموقع الفيفا الرسمي: “فخورون بالمشاركة في كأس العالم، وأتمنى ألا يكون التأهل هو آخر إنجازاتنا؛ فنحن نمتلك كل الدوافع والحوافز لنقدم ظهورًا مشرفًا في المونديال، لقد لعبنا أمام منتخبات قوية مثل اليابان وأستراليا في مجموعة واحدة، وكانت التوقعات تشير لتأهلهما، ولكننا استطعنا أن نتأهل مباشرة.”
وأضاف هتان باهبري: ” مجموعة الأخضر قوية للغاية، في ظل وجود ميسي والمنتخب الأرجنتيني والمنتخب البولندي بهدافهم روبيرت ليفاندوفسكي”.
وواصل: ” شاركت في مونديال 2018 والأخضر يملك خبرات جيدة”.
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب الأرجنتين في افتتاحية مبارياته بكأس العالم يوم الثلاثاء 22 نوفمبر المقبل.