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القوات الروسية تتصدى لها

هجوم بالمسيرات المفخخة على القرم

2022-10-29 الساعة 11:45
هجوم بالمسيرات المفخخة على القرم
المواطن - متابعة

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هاجم، اليوم السبت، عدد من المسيرات خليج سيفاستوبول، الذي يعد مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو.

إسقاط المسيرات

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، إسقاط جميع المسيرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول على مدى ساعات.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف على تيليجرام “منذ الساعة 04,40 صباحًا وعلى مدى ساعات عدة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي بالمدينة والقوات الروسية هجمات عبر مسيرات مفخخة”.

توقف العبَّارات مؤقتًا

فيما أشار مسؤولون محليون إلى أن العبارات والقوارب توقفت مؤقتًا عن عبور خليج سيفاستوبول، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

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