هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي

أعلنت مصادر يمنية وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين على ساحل ميناء الضبة النفطي شرق مدينة المكلا بحضرموت.

وجاء ذلك مع قرب رسو باخرة لتحميل شحنة نفط خام من الميناء.

وقالت المصادر اليمنية: إن الميليشيا الحوثية قد تكون خلف هجوم المسيرتين على الميناء، وذلك عقب التهديدات الأخيرة بمنع تصدير النفط من الميناء. وقد سمع صوت الانفجار بمدينة الشحر وشحير وبعض المدن المجاورة.