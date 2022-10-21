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بسبب شيرين عبدالوهاب

هجوم شرس على حسام حبيب

2022-10-21 الساعة 10:45
هجوم شرس على حسام حبيب
المواطن-متابعة

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ما تزال أزمة شيرين عبدالوهاب محل اهتمام الوطن العربي والصحف الإخبارية، بعد دخولها المستشفى إجباريًا على يد شقيقها لعلاجها من إدمان المخدرات.

وفي هذا الصدد، هاجم الكثيرون الفنان حسام حبيب طليق شيرين عبدالوهاب ظنًا منهم أنه السبب في تعاطيها المخدرات بحسب ما صرحا به والدة وشقيق شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب.

هجوم شرس:

وعبر موقع تويتر تصدر وسمٌ باسم حسام حبيب، وسط هجوم شرس ضده خاصة من أهل الخليج، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: إذ كتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان: “نبي حملة كبيرة تتصدر تويتر نقوله مش عايزين نشوف وشك تاني، أقوى رتويت عشان خاطر شيرين ومحبين شيرين”، وكتبت فاطمة: “حر وضغط حسبي الله في حسام حبيب وكل الرجال”.

وكتب حساب باسم هنو: “أول مرة العيال والبنات يتفقون على شي، الكل يتحسب على حسام”، وكتبت نورا: “للحين ما نمت حسبي الله في حسام الله لا يوفقك”.

بينما تساءل حساب باسم أحمد قائلًا: “الشعب السعودي اللي هم شعبي : ليه تهجمون على الناس؟ ما تدرون انو هالحركات لها كارمات وإذا صارت جمعية بتكون قوية على كل شخص شبك مع هالطاقة ؟! تذكروا انو الشخص مسؤول مسؤلية كاملة عن نفسه وهو انعكاس لروحه وبعيش كارماته ودروسه خلوهم بحالهم حقيقة القصه مستحيل يفهمها أي مخلوق”.

وكتبت سارة: “أخ بس لو تدرون أنا ايش صار لي تهون شيرين عندي ما قول إلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ما يخاف الله”.

وقالت إحدى السيدات في فيديو موجهة رسالة لشيرين عبد الوهاب: “ايش في يا شيرين قاتلة نفسك عشان مين؟، أنا أركب لكم عدسات وحبيني أنا، ربنا أداكي صوت جميل، وبنات ما شاء الله زي القماري، ناس تحبك من هنا لمصر لكل العالم وكل الدول العربية تضيعي سمعتك وصحتك ونفسك وجمهورك وصوتك الحلو علشان رجال عيونه ملونة أنا البس لك عدسات قومي بلاش دلع”.

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