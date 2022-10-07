هدافو الشباب في دوري المحترفين

يتصدر النجم ناصر الشمراني قائمة الهدافين التاريخين لفريق الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.
الشمراني يتصدر الهدافين
ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الهدف رقم 600 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لينضم إلى أندية الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر.
ويُعد ناصر الشمراني هو هداف الليوث التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 81 هدفًا، يليه مهاجم الفريق الحالي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا بـ31 هدفًا، ثم الجزائري محمد بن يطو برصيد 22 هدفًا.
ونجح مهاجم الشبابالسابق والهلال الحالي، النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل 21 هدفًا بقميص الليوث في الدوري السعودي للمحترفين، بالتساوي مع النجم نايف هزازي.
الشباب بدوري روشن
وينتظر الليوث مباراة قوية، حيث يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراتهما المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.