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ناصر الشمراني يتصدر القائمة

هدافو الشباب في دوري المحترفين

2022-10-07 الساعة 12:49
هدافو الشباب في دوري المحترفين
المواطن - مروة نبيل

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يتصدر النجم ناصر الشمراني قائمة الهدافين التاريخين لفريق الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

الشمراني يتصدر الهدافين

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى الهدف رقم 600 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لينضم إلى أندية الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر.
كريستيان جوانكا
جوانكا – المصدر @AlShababSaudiFC
ويُعد ناصر الشمراني هو هداف الليوث التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 81 هدفًا، يليه مهاجم الفريق الحالي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا بـ31 هدفًا، ثم الجزائري محمد بن يطو برصيد 22 هدفًا.
محمد بن يطو
محمد بن يطو
ونجح مهاجم الشباب السابق والهلال الحالي، النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل 21 هدفًا بقميص الليوث في الدوري السعودي للمحترفين، بالتساوي مع النجم نايف هزازي.
إيغالو
إيغالو – المصدر spl

الشباب بدوري روشن

وينتظر الليوث مباراة قوية، حيث يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. وقبل مباراتهما المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.
الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL
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