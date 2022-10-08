هدف الفتح يحرم الاتحاد من رقم قياسي

ملخص مباراة الاتحاد والفتح:

تسبب هدف اللاعب ماجد كنبه، لاعب الفتح، في حرمان نادي الاتحاد من رقم قياسي كان سيحققه الأخير لو فاز بشباك نظيفة في مباراة الفريقين مساء الجمعة بالجولة السادسة من دوري روشن. ولو فاز العميد بشباك نظيفة، كان سيكون أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يحافظ على نظافة شباكه بأول 6 جولات.العميد كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الـ32 من ضربة رأسية. وانتهى الشوط الأول بتقدم أصفر جدة بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني، سجل ماجد كنبه هدف التعادل لـ الفتح مستغلًّا خطأ من دفاع العميد بالدقيقة الـ62. العميد لم يهدأ حتى نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الثاني لـ الاتحاد بالدقيقة السبعين. ثم نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إضافة ثالث الأهداف بالدقيقة الـ87.العميد أصبح رصيده 14 نقطة في وصافة الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز التاسع.