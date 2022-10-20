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في الدوري الإنجليزي

هدف يحسم لقاء ليفربول ضد وست هام

2022-10-20 الساعة 1:06
هدف يحسم لقاء ليفربول ضد وست هام
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة ليفربول ضد وست هام مساء الأربعاء بفوز ليفربول بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

وشهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا لفريق ليفربول، حيث سجل الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الأول لـ الريدز من ضربة رأسية بالدقيقة الـ22.

ليفربول ضد وست هام

وحاول ليفربول إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ليفربول ضد وست هام

وفي الشوط الثاني، أهدر فريق وست هام يونايتد ركلة جزاء تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر ببراعة، ليحافظ على تفوق ليفربول بالنتيجة.

ليفربول ضد وست هام

وحافظ ليفربول على فوزه، ليُصبح رصيده 16 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق وست هام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

ليفربول ضد وست هام

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