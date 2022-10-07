هرمان من البطيخ هدية بوتين في عيد ميلاده

هرمان من البطيخ:

وسام أولي دارازالي دوستليك:

حرص العديد من القادة الأجانب على تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين الذي يوافق اليوم الجمعة، وقدموا له العديد من الهدايا، بحسب ما أعلن الكرملين.وقد أصبح معروفًا عن بوتين الاحتفال بطرق غير معتادة وغريبة، بينما حصل هذا العام أيضًا على هدايا غريبة، حيث أهدى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هرمان من البطيخ الأحمر والأصفر. بينما قدم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الروسي جرارًا، وتحدث عنه قائلًا: “هذا الجرار الذي أعمل عليه. إنه الأفضل. تم تجميعه بشكل يدوي”.ويُشار إلى أن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، وقع مرسوم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام “أولي دارازالي دوستليك” (الصداقة من الدرجة العليا)، تزامنًا مع مناسبة عيد ميلاده. وكتب أسدوف على قناته في تيلجرام أمس: “بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان، تم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة من أعلى الفئات، وذلك تقديرًا لمساهمته الشخصية الضخمة في تنمية أواصر الصداقة التقليدية والتعاون بين شعوب روسيا وأوزبكستان، وكذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية السبعين ليوم ميلاده”. ويمكث بوتين حاليًّا خلال احتفاله بيوم عيد ميلاده في سان بطرسبورغ، حيث تعقد قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة.