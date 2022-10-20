هشاشة العظام تهدد 3 فئات

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إجراء فحص مبكر عن هشاشة العظام، مشيرةً إلى أن هذا الفحص يساعد على تحديد الكثافة ووضوح الأعراض مبكرًا.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الكشف المبكر عن هشاشة العظام يتم باستخدام جهاز (DEXA)، مبينةً أن حالة هشاشة العظـام هي انخفاض في كثافة العظام يؤدي إلى سهولـة حـدوث كسـور ويسمى المرض الصامـت لعـدم وضـوح أعراضه مبكراً.
ونصحت الهيئة 3 فئات؛ هم النساء اللاتي تجاوزت أعمارهم 65 عاماً والرجال الذيـن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام، واللاتي انقطعت عنهن الدورة الشهرية مبكراً (قبل عمر 45)، بإجراء فحص هشاشة العظام.
وبينت الهيئة أن “نقص الكالسيوم وفيتامين “د” يعتبران السببين الرئيسيين للإصابة بهشاشة العظام”.
وعن كيفية إجراء فحص هشاشة العظام، قالت الهيئة: “يتم الفحص عن طريق استخدام جهاز (DEXA) الذي يستخدم أشعة سينية منخفضة الطاقة لها القدرة على تحديد كثافة العظام ويستغرق الفحص عادة بين 10-20 دقيقة”.