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وسحب رعدية غرب الجوف

هطول أمطار على تبوك

2022-10-21 الساعة 7:56
هطول أمطار على تبوك
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار على طريق البدع بمنطقة تبوك، وسحبًا رعدية ممطرة على الحدود السعودية الأردنية غرب الجوف.

وكتب خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بتويتر:” صباح اليوم الجمعة 25 ربيع أول وسم 1444هـ أمطار طريق البدع منطقة تبوك مقطع متداول السحب الرعدية الممطرة على الحدود السعودية الاردنية غرب الجوف، الساعة 12:30 بعد صلاة الجمعة”.

الحالة الممطرة الأولى

وكان عبدالعزيز الحصيني كشف أن الحالة الممطرة الأولى لوسم 1444هـ بدأت أمس على أجزاء من مناطق الأطراف الشمالية لمنطقتي تبوك والحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء من المملكة والأردن ومصر، متوقعًا المزيد من الأمطار.

وكتب الحصيني عبر حسابه بتويتر: “الحالة الممطرة الأولى لوسم 1444هـ بدأت البارحة على أجزاء من مناطق الأطراف الشمالية لمنطقتي تبوك والحدود الشمالية وما زالت مستمرة وهي في هذه الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة 25 ربيع أول 1444هـ تؤثر على أجزاء من الخليج والأردن ومصر ومتوقع- إن شاء الله- مزيد من الأمطار”.

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