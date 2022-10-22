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هطول أمطار غزيرة على المجاردة

2022-10-22 الساعة 8:17
هطول أمطار غزيرة على المجاردة
المواطن - المجاردة

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة المجاردة بمنطقة عسير، مساء اليوم السبت، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، أجواء المجاردة تزامنًا مع الحالة المطرية على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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